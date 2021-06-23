Совершенство стекла: торговый центр во Франции, который поражает изысканностью

23 июня 2021 , 16:00
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Источник:

Archdaily

La Samaritaine – это большой торговый центр, история которого начинается еще в XIX веке. Как архитекторы обновили удивительное сооружение – читайте в материале.

La Samaritaine имеет площадь 65 тысяч квадратных метров и простирается по Рю де Риволи.

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Стеклянный фасад в историческом районе / Фото Archdaily

Обновленный дизайн предусматривал создание новой "улицы" социального и коммерческого взаимодействия, которая простирается вдоль всего существующего здания.

Изысканность интерьера / Фото Archdaily

Обновленный стеклянный волнистый фасад добавляет историческому зданию современной динамики. Мягкие волны стекла отражают ритм и масштабы соседней фенестрации, устанавливая непрерывность на оживленной коммерческой улице. Обновленный торговый центр станет настоящей жемчужиной на берегу Сены.

Сочетание современности и истории / Фото Archdaily

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська