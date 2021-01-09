Спасение посреди пустоши: уникальная больница в сельской местности Бангладеша – фото
Во время пандемии Covid-19 медицинская помощь стала наиболее важным звеном любого общества. Об уникальной больнице с малоэтажными постройками и эко домами, построенной на пострадавшей от циклона местности – в материале.
Больница расположена в сельской местности рядом с административным центром Shyamnagar Upazila, что в Бангладеше. Этот район сильно пострадал от ураганов, сообщает Archdaily.
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В этом опустошенном природой ландшафте, среди малоэтажных сооружений и соломенных домов, местный меценат пожертвовал землю для строительства больницы на 80 коек.
Кирпичный фасад здания необычен для этой местности / Фото Archdaily
Главным архитектором проекта стал Kashef Chowdhury, который вдохновился речной абстракцией бенгальского ландшафта и тесно соединил кампус с окружающей обстановкой.
Здание продумано до мельчайших деталей / Фото Archdaily
Серия внутренних двориков больничного комплекса обеспечивает естественную вентиляцию, тогда как кондиционированные помещения, такие как операционные, размещены в той части сооружения, которая находится в тени.
Эффективное планирование комплекса / Фото Archdaily
До мельчайших деталей проанализированы проникновения прямого солнечного света во все палаты и кабинеты. Все спроектировано для максимального комфорта медицинского персонала и пациентов.
Архитектура проекта рационально продуманна / Фото Archdaily
Канал, который проходит через весь участок больницы, контролирует осадки. С обеих сторон он имеет два больших резервуара, где собирается дождевая вода, которую затем используют в практических целях.
Вода – ценный ресурс в этом районе / Фото Archdaily
Среди разрушения и бедности архитекторам удалось создать замечательное место с пальмами и водоемами, где люди смогут получить необходимую помощь.
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