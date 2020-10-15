Спасение Венеции: как в Италии спасать архитектуру города на воде – детали и фото
Фонд Factum использует современные цифровые технологии для спасения архитектуры Венеции, которой, из-за изменений климата, грозит затопление. Специалисты из фонда обработают каждый участок города и представят план, который призван спасти город. Более о технологии и угроз для Венеции – читайте в материале.
Венеция расположена на острове Сан-Джорджо-Маджоре, что в Адриатическом море, пишет Archdaily.
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Более 10 дней команда с помощью фотограмметрии и технологий LiDAR сканировала остров площадью 10 гектаров.
Скриншот из процесса работы / Фото Archdaily
В результате получилась своеобразная тепловая карта, которая состоит из точек разного цвета. Каждая из точек в зависимости от своего цвета сигнализирует о высоком риске разрушения архитектуры в конкретном месте.
Специалисты побывали в каждой точке острова / Фото Archdaily
В результате получилось 6000000 точек, а цвета представлены в диапазоне от синего до красного. Синий – умеренный риск разрушения, а красный – тревожный.
"Теплые" цвета сигнализируют об опасной вероятности разрушения или затопления / Фото Archdaily
Также фонд помогает восстанавливать те элементы зданий, которые уже потеряно. Чтобы реставрация экстерьеров и интерьеров была аутентичной, эксперты используют старые фото города.
О сложении такой карты начали говорить после масштабного наводнения в 2019 году. Город построен на опорах, которые требуют реставрации или полной замены. К тому же, из-за изменения климата уровень воды в морях и океанах постоянно поднимается. Поэтому Венеция рискует стать городом-призраком уже к 2100 году.
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Смотрите больше фото Венеции на тепловой карте:
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