Фонд Factum використає сучасні цифрові технології для порятунку архітектури Венеції, якій, через зміни клімату, загрожує затоплення. Спеціалісти з фонду опрацюють кожну ділянку міста і представлять план, який покликаний врятувати місто. Більше про технологію та загрози для Венеції – читайте в матеріалі.

Венеція розташована на острові Сан-Джорджо-Маджоре, що в Адріатичному морі, пише Archdaily.

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Понад 10 днів команда за допомогою фотограмметрії та технологій LiDAR сканувала острів площею 10 гектарів.



Скріншот з процесу роботи / Фото Archdaily

В результаті вийшла своєрідна теплова карта, яка складається з точок різного кольору. Кожна з точок в залежності від свого кольору сигналізують про високий ризик руйнування архітектури в конкретному місці.



Спеціалісти побували в кожній точці острова / Фото Archdaily

В результаті вийшло 6 мільйонів точок, а кольори представлені в спектрі від синього до червоного. Синій – помірний ризик руйнації, а червоний – небезпечний.



"Теплі" кольори сигналізують про небезпечну імовірність руйнування або затоплення / Фото Archdaily

Також фонд допомагає відновлювати ті елементи будівель, які вже втрачено. Щоб реставрація екстер'єрів та інтер'єрів була автентичною, експерти використовують старі фото міста.

Про складання такої карти почали говорити після масштабної повені у 2019 році. Місто побудоване на опорах, які подекуди вимагають реставрації або повної заміни. До того ж через зміни клімату рівень води у морях та океанах постійно підіймається. Тож Венеція ризикує стати містом-привидом вже до 2100 року.

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Дивіться більше фото Венеції на тепловій мапі: