4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли и пострадали сотни человек. Кроме, человеческих потерь, страна понесла серьезный удар по экономике и архитектуре. Говорилось о разрушении 40% всего архитектурного фонда столицы Ливана. Какие последствия разрушение домов города будет иметь для города и страны – читайте в материале.

Город получил больше разрушений, чем во время гражданской войны, сообщает Archdaily.

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Из-за географического расположения Ливана и его столицы Бейрута, город на протяжении веков играл транзитную роль. Главный порт города часто становился гостеприимной гаванью для судов из разных стран. Такое расположение стимулировало развитие экономики Ливана, но в результате навредило городу.

Архитектурные потери

Бейрут, который вмещает немало исторически ценных зданий, в результате взрыва понес значительные потери и для архитектурного наследия страны. Так, около 200 000 квартир пострадали от взрыва, примерно 40 000 домов были повреждены, из них 3 000 получили серьезные повреждения.

За свою богатую историю столица Ливана предлагала туристам многочисленные исторические здания, которые были построены во время позднего османского периода или во время французского правления.

730 исторических зданий, построенных между 1860 и 1930 годами, были повреждены, из них 331 сейчас полностью опустошены.

К тому же почти 3 000 зданий, которые не классифицируются или не помечаются как культурное наследие, но считаются основными элементами городской ткани и ценны для окружающей застроенной среды, рискуют упасть.

Наибольшему разрушению подверглись именно исторические здания / Фото Archdaily

Большинство современных сооружений не были настолько разрушены, в основном помещения, которые находились подальше от эпицентра взрыва, потеряли лишь облицовку или стекло, однако не разрушены полностью.

Внимания заслуживает 50-метровая конструкция из железобетона – силосные сооружения для забора пшеницы, которые расположены в порту, не только выстояли, но и предотвратили более сильное разрушение города и частично защитили южную сторону Бейрута.

Силосные сооружения, которые пережили взрыв, хоть построены рядом с эпицентром трагедии / Фото Archdaily

Пути преодоления кризиса

Из-за масштабов разрушения, перед властями страны стоит потребность в реконструкции не только нескольких десятков домов, а в восстановлении целых районов.

Также ЮНЕСКО учредила Бейрутовский фонд восстановления культуры, наследия и образования, чтобы защитить исторический центр и предотвратить спекуляции имуществом. Сообщается, что в течение следующего года на поддержку наследия нужно 500 000 000 долларов.

Бейрут и коллективная память

Еще один вопрос, который мучает ливанцев, вращается вокруг неизвестного и немыслимого будущего. Ведь уничтожение столицы не ограничивается только физическими потерями, взрыв ударил и по столбу ливанской идентичности.

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Маяк надежды, город всегда был олицетворением оптимизма и вдохновения для всех его жителей и для всей ливанской диаспоры, которая стремится вернуться. Однако сегодня Бейрут – это не вчерашний Бейрут, и коллективная память его людей находится в серьезной опасности.

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