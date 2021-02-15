Зеленая ода современности на транспортном узле: в Китае построят удивительный комплекс
Известная британская студия сведет комплекс зеленых башен и общественных пространств на транспортном узле в Шэньчжэне.
Источник:New Atlas
В последние годы Шэньчжэнь является городом с постоянно растущим населением, сейчас количество жителей насчитывает почти 13 миллионов человек. Компания Foster+Partners сведет новые комплексы на высокоскоростном железнодорожном сообщении, которое соединяет Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Город регулярно устанавливает новые рекорды по количеству небоскребов, построенных за год.
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Транспортный узел Шэньчжэня должен иметь башни, покрытые зеленью, виртуальную реальность и автономные транспортные средства.
Замечательный комплекс башен / Фото New Atlas
Проект получил название Guangming Hub. Башни будут наполнены зеленью и вдохновленные традиционными китайскими шлюзами.
Новые сооружения у транспортной развязки / Фото New Atlas
Разработка проекта предусматривает создание новых офисных башен, а также торговых площадей, упорядоченных общественных территорий, музея и трех новых линий метро.
Удобное расположение комплекса / Фото New Atlas
Башни будут покрыты зелеными террасами, где офисные работники могут наслаждаться видом. Малоэтажная застройка также будет покрыта деревьями и растениями.
Лес посреди города / Фото New Atlas
Архитектурная студия отмечает, что проект будет сосредоточен на безопасности и комфорте пешеходов. В нем будут представлены системы повторного использования и переработки воды.
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