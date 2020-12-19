Среди дикой природы: уникальная деревянная хижина в персидском лесу – фото
Проект Kujdane – это небольшое пространство для проживания в центре живописного ландшафта. О холодных оттенках в сочетании с древесиной среди древних иранских лесов – подробнее в материале.
Дом в виде каюты создан иранской студией Shomali. Элементы интерьера выражены сочетанием холодных тонов со стеклянным фасадом и природных деревянных материалов, передает Beautiful life.
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Этот проект – отражение природы и современного дизайна.
Дом-каюта / Фото Beautiful life
Дом оборудован всем необходимым для комфортной жизни. Через середину здания проходит стеклянная сердцевина, которая как бы создает связь между небом и земной плоскостью.
Стеклянный фасад и великолепный вид / Фото Beautiful life
На крыше дома установлен резервуар для стока дождя и снега. Вода попадает через вертикальное ядро в небольшое водохранилище.
Стеклянный вертикальный коридор / Фото Beautiful life
Этот эффектный предмет интерьера позволяет сполна насладиться дождливой погодой. Вода от осадков попадает в пруд, который расположенный прямо под домом и обеспечивает естественное охлаждение участка.
Можно наслаждаться дождем посреди дома / Фото Beautiful life
Команда дизайнеров продумала каждую деталь дома, чтобы у жителей никогда не исчезало ощущение единения с природой. Такой дом – отличное решение для тех, кто мечтает о размеренной жизни среди природы.
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