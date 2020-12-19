Проект Kujdane – это небольшое пространство для проживания в центре живописного ландшафта. О холодных оттенках в сочетании с древесиной среди древних иранских лесов – подробнее в материале.

Дом в виде каюты создан иранской студией Shomali. Элементы интерьера выражены сочетанием холодных тонов со стеклянным фасадом и природных деревянных материалов, передает Beautiful life.

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Этот проект – отражение природы и современного дизайна.

Дом-каюта / Фото Beautiful life

Дом оборудован всем необходимым для комфортной жизни. Через середину здания проходит стеклянная сердцевина, которая как бы создает связь между небом и земной плоскостью.

Стеклянный фасад и великолепный вид / Фото Beautiful life

На крыше дома установлен резервуар для стока дождя и снега. Вода попадает через вертикальное ядро в небольшое водохранилище.

Стеклянный вертикальный коридор / Фото Beautiful life

Этот эффектный предмет интерьера позволяет сполна насладиться дождливой погодой. Вода от осадков попадает в пруд, который расположенный прямо под домом и обеспечивает естественное охлаждение участка.

Можно наслаждаться дождем посреди дома / Фото Beautiful life

Команда дизайнеров продумала каждую деталь дома, чтобы у жителей никогда не исчезало ощущение единения с природой. Такой дом – отличное решение для тех, кто мечтает о размеренной жизни среди природы.