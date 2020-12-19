Проєкт Kujdane – це невеликий простір для проживання у центрі мальовничого ландшафту. Про холодні відтінки у поєднані із деревиною посеред прадавніх іранських лісів – детальніше у матеріалі.

Дім у вигляді каюти створений іранською студією Shomali. Елементи інтер'єру виражені поєднанням холодні тонів зі скляним фасадом та природних дерев'яних матеріалів, передає Beautiful life.

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Цей проєкт – відображення природи та сучасного дизайну.

Дім-каюта / Фото Beautiful life

Будинок обладнаний всім необхідним для комфортного життя. Через середину будівлі проходить скляна серцевина, яка ніби створює зв'язок між небом та земною площиною.

Скляний фасад та чудовий вид / Фото Beautiful life

На даху будинку встановлений резервуар для стоку дощу та снігу. Вода потрапляє через вертикальне ядро у невелике водосховище.

Скляний вертикальний коридор / Фото Beautiful life

Цей ефектний предмет інтер'єру дозволяє сповна насолодитися дощовою погодою. Вода від опадів потрапляє у ставок, який розташований прямо під будинком і забезпечує природне охолодження ділянки.

Можна насолоджуватися дощем посеред будинку / Фото Beautiful life

Команда дизайнерів продумала кожну деталь будинку аби у мешканці ніколи не зникало відчуття єднання з природою. Такий дім – чудове рішення для тих, хто мріє про розмірене життя серед природи.