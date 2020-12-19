Посеред дикої природи: унікальна дерев'яна хатина у перському лісі – фото
Проєкт Kujdane – це невеликий простір для проживання у центрі мальовничого ландшафту. Про холодні відтінки у поєднані із деревиною посеред прадавніх іранських лісів – детальніше у матеріалі.
Дім у вигляді каюти створений іранською студією Shomali. Елементи інтер'єру виражені поєднанням холодні тонів зі скляним фасадом та природних дерев'яних матеріалів, передає Beautiful life.
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Цей проєкт – відображення природи та сучасного дизайну.
Дім-каюта / Фото Beautiful life
Будинок обладнаний всім необхідним для комфортного життя. Через середину будівлі проходить скляна серцевина, яка ніби створює зв'язок між небом та земною площиною.
Скляний фасад та чудовий вид / Фото Beautiful life
На даху будинку встановлений резервуар для стоку дощу та снігу. Вода потрапляє через вертикальне ядро у невелике водосховище.
Скляний вертикальний коридор / Фото Beautiful life
Цей ефектний предмет інтер'єру дозволяє сповна насолодитися дощовою погодою. Вода від опадів потрапляє у ставок, який розташований прямо під будинком і забезпечує природне охолодження ділянки.
Можна насолоджуватися дощем посеред будинку / Фото Beautiful life
Команда дизайнерів продумала кожну деталь будинку аби у мешканці ніколи не зникало відчуття єднання з природою. Такий дім – чудове рішення для тих, хто мріє про розмірене життя серед природи.
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