Неповторний храм з винятковою формою яйця вирізняється на фоні просторих зелених полів передмістя Мумбаї.

На околиці Мумбаї збудували унікальний індуїстський храм у вигляді яйця. Така форма була підібрана не випадково – це шана Шива Лінгам: священному каменю індуїстському символу бога Шиви.

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Проєкт був розроблений для жінки, яка хотіла створити місце поруч із домом для медитації та поклоніння в оточенні зелені. Такий задум був запланований як сюрприз для чоловіка.

Вигляд на дім та храм / Фото Dezeen

Автором проєкту є індійський архітектор Сакет Сетхі. Це прекрасне місце із просторим садом, місцем для зустрічей в оточені квітів та зелені.

В оточені рисових полів / Фото Dezeen

Храм у формі яйця прикрашений блискучою мозаїкою. З нього відкривається вид на гектари навколишніх рисових полів.

Інтер'єр дому / Фото Dezeen

Дім поруч із садом створений для комфортного перебування усієї сім'ї. Він має чотири спальні з окремими ванними кімнатами, кухню та відкритий простір для зустрічей.