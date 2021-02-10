В Валенсии построили изысканный современный дом, который не только поражает своим дизайном, но и прекрасно взаимодействует с окружающей средой.

Наклонная топография не стала ограничением для Рамона Эстеве, который прекрасно воплотил свое видение средиземноморской резиденции в Валенсии.

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Дом имеет площадь 571 квадратный метр. Он расположен на холме, что позволяет ему выгодно использовать окружающую среду для отличного вида из окон и идеально приспосабливаться к природной среде.

Дом имеет прекрасное расположение / Фото Harmonies

Дизайн дома играет на контрасте. Вертикальность деревьев придает дому горизонтальной и продолговатой структуры. Долгий сплошной балкон вливается в топографию.

На придомовой территории нет ничего лишнего / Фото Harmonies

Внутреннее пространство ориентировано на разные перспективы. Пространственная целостность интерьера вполне соответствует его внешнему виду. Жилые зоны плавно распределяются благодаря таким ключевым элементам, как лестница или камин.

Фантастическая открытая обеденная зона / Фото Harmonies

Средиземноморский минимализм / Фото Harmonies

Древесина, натуральный камень и видимый бетон, окрашенный для имитации скалы, не только придают дому невероятного вида, но и подчеркивают его связь с природой.