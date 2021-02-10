Середземноморська вишуканість з виглядом на сосни: варіант чудового будинку з Іспанії
У Валенсії збудували вишуканий сучасний дім, який не лише вражає своїм дизайном, а й чудово взаємодіє з довкіллям.
Джерело:Harmonies
Похила топографія не стала обмеженям для Рамона Естеве, який чудово втілив своє бачення середземноморської резиденції у Валенсії.
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Будинок має площу 571 квадратний метр. Він розташований на пагорбі, що дозволяє йому вигідно використовувати довкілля для чудового вигляду з вікон та ідеально пристосовуватися до природного середовища.
Будинок має чудове розташування / Фото Harmonies
Дизайн будинку грає на контрасті. Вертикальність дерев надає будинку горизонтальної та довгастої структури. Довгий суцільний балкон вливається у топографію.
На прибудинковій території немає нічого зайвого / Фото Harmonies
Внутрішній простір орієнтований на різні перспективи. Просторова цілісність інтер'єру цілком відповідає його зовнішньому вигляду. Житлові зони плавно розподіляються завдяки таким ключовим елементам, як сходи або камін.
Фантастична відкрита обідня зона / Фото Harmonies
Середземноморський мінімалізм / Фото Harmonies
Деревина, натуральний камінь та видимий бетон, пофарбований для імітації скелі, не лише надають будинку неймовірного вигляду, а й наголошують на його зв'язок з природою.
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