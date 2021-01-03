Редко встретишь резиденцию, в сердце которой соединились красота природы и комфорт XXI века. О волшебной вилле, которая расположена на пересечении трех стихий и построена из местного речного камня – в нашем материале.

Casa Ter – именно такое название этой чудесной виллы, расположенной в испанском городе Байши-Эмпорда. Этот район функционирует как пересечение между тремя природными ландшафтами: морем, горами и полем. Это замечательное место спроектировала архитектурная фирма MESURA, сообщает Archisearch.

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Главным замыслом было создать личное ощущение места, тесно контактируя со всеми элементами, которыми окружен дом.

В доме преобладают использования типичных пастельных тонов / Фото Archisearch

Также одним из решений была как можно меньшая прикосновенность к природной среде места и интерпретация местной строительной культуры района через использование современных строительных приемов.

Усадьба мягко контрастирует с окружающим ландшафтом / Фото Archisearch

Для того, чтобы жители могли еще больше почувствовать волшебное место, в котором будут проживать, проект состоит из двух ветвей, которые создают три разных пространства.

Каждое помещение словно вписывается в окружающие пейзажи и максимально взаимодействует с окружающей средой.

Предусмотрено много пространств на открытом воздухе / Фото Archisearch

В вилле есть открытая летняя кухня, большой бассейн, внешний и внутренний дворики. В интерьере преобладает Средиземноморский стиль.

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