Рідко коли зустрінеш резиденцію, у серці якої поєдналися краса природи та комфорт ХХІ століття. Про чарівну віллу, яка розташована на перетині трьох стихій та збудована із місцевого річкового каменю – у нашому матеріалі.

Casa Ter – саме така назва цієї чудесної вілли, яка розташована в іспанському місті Байш-Емпорда. Цей район функціонує як перетин між трьома природними ландшафтами: морем, горами та полем. Це чудове місце спроєктувала архітектурна фірма MESURA, повідомляє Archisearch.

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Головним задумом було створити особисте відчуття місця, тісно контактуючи з усіма елементами, якими оточений будинок.

У будинку переважають використання типових пастельних тонів / Фото Archisearch

Також одним з рішень була якомога менша доторканність до природного середовища місця та інтерпретація місцевої будівельної культури району через використання сучасних будівельних прийомів.

Садиба м'яко контрастує із навколишнім ландшафтом / Фото Archisearch

Для того, щоб жителі могли ще більше відчути чарівне місце, у якому проживатимуть, проєкт складається із двох розгалужень, які створюють три різні простори.

Кожне приміщення немовби вписується у навколишні пейзажі та максимально взаємодіє з навколишнім середовищем.

Передбачено багато просторів на відкритому повітрі / Фото Archisearch

У віллі є відкрита літня кухня, великий басейн, зовнішній та внутрішній дворики. В інтер'єрі переважає Середземноморський стиль.

Дивіться більше фото цього чарівного місця: