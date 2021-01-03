Середземноморська рив'єра: в Іспанії збудували привабливу віллу на березі моря – фото
Рідко коли зустрінеш резиденцію, у серці якої поєдналися краса природи та комфорт ХХІ століття. Про чарівну віллу, яка розташована на перетині трьох стихій та збудована із місцевого річкового каменю – у нашому матеріалі.
Casa Ter – саме така назва цієї чудесної вілли, яка розташована в іспанському місті Байш-Емпорда. Цей район функціонує як перетин між трьома природними ландшафтами: морем, горами та полем. Це чудове місце спроєктувала архітектурна фірма MESURA, повідомляє Archisearch.
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Головним задумом було створити особисте відчуття місця, тісно контактуючи з усіма елементами, якими оточений будинок.
У будинку переважають використання типових пастельних тонів / Фото Archisearch
Також одним з рішень була якомога менша доторканність до природного середовища місця та інтерпретація місцевої будівельної культури району через використання сучасних будівельних прийомів.
Садиба м'яко контрастує із навколишнім ландшафтом / Фото Archisearch
Для того, щоб жителі могли ще більше відчути чарівне місце, у якому проживатимуть, проєкт складається із двох розгалужень, які створюють три різні простори.
Кожне приміщення немовби вписується у навколишні пейзажі та максимально взаємодіє з навколишнім середовищем.
Передбачено багато просторів на відкритому повітрі / Фото Archisearch
У віллі є відкрита літня кухня, великий басейн, зовнішній та внутрішній дворики. В інтер'єрі переважає Середземноморський стиль.
Дивіться більше фото цього чарівного місця:
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