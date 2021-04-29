Средневековый замок Манесс расположен на небольшом острове Унст, на северо-востоке Шотландии. В владения замка также входят 60 гектаров земли.

Интересно Утонуть в природе: чем уникальна Олимпийская деревня в Милане

Историческую недвижимость выставили на торги, которые продлятся до 30 апреля 2021 года. Победитель не только воплотит мечту стать владельцем замка, но и получит титул барона.

Интересно, что остров Унст – самое северное место Великобритании, а замок Манесс – самый северный из всех замков на Британских островах. Цена замка стартует от 130 тысяч фунтов стерлингов.

Средневековая сказка у моря / Фото The vintage news

Замок был построен в 1598 году для графа Роберта Стюарта. Существует большая вероятность, что здесь могут быть остатки других зданий 16 века, которые могли бы выявить археологи, а виды с воздуха показывают, что здесь были декоративные сады.

Историческая недвижимость имеет прекрасную территорию / Фото The vintage news

На территории замка есть несколько заброшенных коттеджей и сараев. Нынешнее население составляет примерно 600 человек, единственный путь к острову – паром. Существует предположение, что "Остров сокровищ" Роберт Льюис Стивенсон написал именно под впечатлением от острова Унст.