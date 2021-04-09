Если на месте старого дома хотят возвести новостройку, можно его снести, а можно и подвинуть. Так произошло со штаб-квартирой американской телефонной компании Indiana Bell. 8-этажный дом повернули на 90 градусов и подвинули на 30 метров.

Наконец, через 33 года здание в Индианаполисе таки снесли. Однако такое перемещение остается одним из самых захватывающих шагов в истории.

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Почему решили подвинуть здание

Дом, в котором разместилась штаб-квартира дочерней компании AT&T для обслуживания жителей штата Индиана, был построен в 1907 году. Это 8-этажное здание весило примерно 11 тысяч тонн.

В 1929 году руководство телефонного оператора решило, что им нужно большее здание. И построить его они захотели на месте старого. Однако снести дом они не могли, потому что он имел важное значение для города. Поэтому было решено перенести его и освободить место для новостройки.

Как подвигали дом

Работы начались в октябре 1930 года и продолжались в течение следующих 4 недель.

Массивное здание из стали и кирпича сместили сначала на 16 метров к югу, затем повернули на 90 градусов и снова подвинули на 30 метров к западу.

сместили сначала на 16 метров к югу, затем повернули на 90 градусов и снова подвинули на 30 метров к западу. Интересно то, что здание продолжало функционировать в течение всего времени переезда. Все инженерные кабели и трубы, которые обслуживают здание, включая тысячи телефонных и электрических кабелей, газопроводов, канализационных и водопроводных труб, были удлинены для обеспечения непрерывного обслуживания во время работ.

Все инженерные кабели и трубы, которые обслуживают здание, включая тысячи телефонных и электрических кабелей, газопроводов, канализационных и водопроводных труб, были удлинены для обеспечения непрерывного обслуживания во время работ. А благодаря подвижному деревянному тротуару все работники и посетители могли свободно входить и выходить из здания в любое время, пока длился переезд. Компания не потеряла ни одного рабочего дня и не прерывала работу на протяжении всего периода.

из здания в любое время, пока длился переезд. Компания не потеряла ни одного рабочего дня и не прерывала работу на протяжении всего периода. Стоит отметить, для передвижения здания в основном использовали ручные домкраты и лишь совсем немного – паровой двигатель.

и лишь совсем немного – паровой двигатель. Дом простоял на новом месте 33 года, пока его не снесли, чтобы освободить пространство для расширения нового здания штаба.

Этапы перемещения



Дом состоял из 8 этажей и весил 11 тысяч тонн / Фото Twisted Sifter



Дом подвинули за 4 недели / Фото Twisted Sifter



Для переноски дома использовали ручные домкраты / Фото Twisted Sifter



Во время перемещения внутри дома работали люди / Фото Twisted Sifter



Дом развернули на 90 градусов и подвинули на 30 метров / Фото Twisted Sifter



На новом месте здание стояло 33 года / Фото Twisted Sifter