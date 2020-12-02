Звичні дитячі майданчики відходять у минуле, а на зміну їм створюються небачені досі форми та простори для дитячих ігор. Про фантастичні ігрові зони майбутнього – читайте у нашому матеріалі.

Ігровий майданчик Marmara Forum Cloud Playground складається із кількох частин: відділ для малюків, скелелазний купол, ансамбль зі сфер та кількаметрова вежа, повідомляє Archdaily.

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"Хмари" – універсальний майданчик для дітей різного віку / Фото: аrchdaily.com

Проєктувальники ставили собі за мету зробити майданчик схожим на хмари – звідси і пішла його назва.

Всередині майданчика справді неначе у хмарах / Фото аrchdaily.com

Ігрові зони розташовані так, що діти можуть перебувати на майданчику в будь-яку погоду. Зі зміною денного світла чарівно змінюється колір вікон, що створює ефект казковості для малюків.

Забрати дітей додому з такого майданчика буде непросто / Фото аrchdaily.com

Вночі майданчик-хмара випромінює біле світло і привертає увагу здалека, оскільки знаходиться на висоті 8-ми поверхів над землею.

Вечірнє освітлення забезпечує красу та безпеку / Фото аrchdaily.com

Комфорт, безпека та краса – саме такими є дитячі майданчики майбутнього.