Від халабуди до резиденції в Карпатах: як живе Санта у різних країнах – фото його домівок
У дитинстві ми уявляли одного Святого Миколая, який встигає до всіх за одну ніч. Але в багатьох країнах є свій Санта, і помешкання кожного з них варте уваги. Як живуть Санти різних народів – читайте у нашому матеріалі.
У магазинах з'явилися ялинкові прикраси, подарункові набори цукерок ваблять з вітрин, а в списку справ незабаром додасться пункт "прикрасити ялинку". І поки весь світ помалу готується до Різдва, погляньмо, де живе головний герой новорічних свят – Санта Клаус.
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Данія
З першого погляду будиночок Санти нагадує лігво відлюдника. Втім, ця давня сільська хижина у Гренландії має назву "Замок Санти".
Замок Санти / Фото Algkalv, Wikimedia
Тут і живе Julemande – "різдвяна людина", головний герой різдвяних свят Данії. Дітвора може надсилати йому листа за адресою: Julemande, 2412 Santa Claus, Greenland, Uummannaq.
Поштова скринька Санти у Гренландії / Фото Pinterest
Швеція
А ось цей будиночок вже більше підходить для дідуся, який мріє розвеселити діток подарунками.
Казковий будиночок Tomte / Фото tomteland.se
У сутінках він виглядає неймовірно / Фото tomteland.se
Швецький Санта-Клаус називається Tomte. Свій прихисток він знайшов на півночі, у місті Мора, а мальовнича місцина навколо його володінь дістала назву Tomteland.
Tomte у своїх володіннях / Фото tomteland.se
Вигляд на будиночок Tomte із лісу / Фото tomteland.se
Норвегія
А ось це справжня казка, чи не так?
Резиденція Санти в Норвегії / Фото Tom Rolf Ingebretson
Це – Julehuset, резиденція норвезького Julenisse, що в перекладі означає "різдвяний домовик". Розташований цей чудовий будиночок поблизу головної площі міста Дрьобак.
Інтер'єр будинку надихає на свято / Фото Tom Rolf Ingebretson
… а екстер'єр спонукає до прогулянок / Tom Rolf Ingebretson
Фінляндія
Тут живе найпопулярніший Санта світу – Joulupukki. Своє дозвілля він проводить в дуже хюґному будиночку, знайти який можна на горі Korvatunturi у Фінляндії.
Будиночок фінського Санти у горах / Фото christmashousesanta.fi
Втім, тут Joulupukki проводить не увесь свій час, адже у містечку Рованіємі в нього є родовий будинок, майстерня та офіс. Навіть вулиці тут тематичні: провулок Санта-Клауса, вулиця Святого Миколая та провулок Сніговика.
Містечко Joulupukki / Фото christmashousesanta.fi
Святкова прогулянка / Фото christmashousesanta.fi
Фінський Санта розвозить подарунки / Фото christmashousesanta.fi
Україна
Але якими б красивими не були домівки Санти у світі, вдома нам теж є на що подивитися та чим пишатися. Резиденцію Святого Миколая в Національному парку "Гуцульщина" неможливо оминути увагою.
Резиденція Святого Миколая в Україні / Фото mykolaj.if
Всередині будинку не лише житло для Миколая, а й музей новорічної іграшки. І поки дорослі розглядають будиночок, діти можуть побачитися з дідусем або ж залишити йому листа.
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