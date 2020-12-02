У дитинстві ми уявляли одного Святого Миколая, який встигає до всіх за одну ніч. Але в багатьох країнах є свій Санта, і помешкання кожного з них варте уваги. Як живуть Санти різних народів – читайте у нашому матеріалі.

У магазинах з'явилися ялинкові прикраси, подарункові набори цукерок ваблять з вітрин, а в списку справ незабаром додасться пункт "прикрасити ялинку". І поки весь світ помалу готується до Різдва, погляньмо, де живе головний герой новорічних свят – Санта Клаус.

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Данія

З першого погляду будиночок Санти нагадує лігво відлюдника. Втім, ця давня сільська хижина у Гренландії має назву "Замок Санти".

Замок Санти / Фото Algkalv, Wikimedia

Тут і живе Julemande – "різдвяна людина", головний герой різдвяних свят Данії. Дітвора може надсилати йому листа за адресою: Julemande, 2412 Santa Claus, Greenland, Uummannaq.

Поштова скринька Санти у Гренландії / Фото Pinterest

Швеція

А ось цей будиночок вже більше підходить для дідуся, який мріє розвеселити діток подарунками.

Казковий будиночок Tomte / Фото tomteland.se