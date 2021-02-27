В китайском городе Цзясин строят невероятный вокзал, который будет не только комфортно обслуживать тысячи пассажиров, но и станет украшением местности.

Международная компании MAD Architects создала фантастический комплекс в китайском городе Цзясин.

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Кроме вокзала, проект площадью 35,4 гектаров включает площадки, коммерческие площади, транспортный узел и реконструкцию Народного парка, который расположен рядом.

Вокзал современности / Фото Inhabitat

Основные транспортные и коммерческие помещения и коммуникации будут расположены под землей, тогда как широкую зеленую крышу, окруженную деревьями, спроектувалы на вершине, чтобы создать "железнодорожную станцию в лесу".

Вокруг – ухоженный парк и коммерческие предложения / Фото Inhabitat

"Вокзал в лесу" соединит фирменные футуристические формы архитекторов MAD с конструкциями, что коренятся в историческом и культурном контексте города. Также работы предусматривают реконструкцию старой станции, которая теперь будет служить железнодорожным музеем. Ее разрушили во время войны в 1937 году.

Природа даже внутри / Фото Inhabitat

Проект уже находится на стадии завершения. Его обещают сдать в июле 2021 года.