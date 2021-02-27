У китайському місті Цзясін будують неймовірний вокзал, який не лише комфортно обслуговуватиме тисячі пасажирів, а й стане окрасою місцевості.

Міжнародна компанії MAD Architects створила фантастичний комплекс у китайському місті Цзясін.

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Окрім вокзалу, проєкт площею 35,4 гектарів включає майданчики, комерційні площі, транспортний вузол та реконструкцію Народного парку, що розташований поруч.

Вокзал сучасності / Фото Inhabitat

Основні транспортні та комерційні приміщення та комунікації будуть розташовані під землею, тоді як широкий зелений дах, оточений деревами, спроєктували на вершині, щоб створити "залізничну станцію в лісі".

Навколо – доглянутий парк та комерційні пропозиції / Фото Inhabitat

"Вокзал у лісі" поєднає фірмові футуристичні форми архітекторів MAD з конструкціями, що кореняться в історичному та культурному контексті міста. Також роботи передбачають реконструкцію старої станції, яка тепер слугуватиме залізничним музеєм. Її зруйнували під час війни у 1937 році.

Природа навіть усередині / Фото Inhabitat

Проєкт вже перебуває на стадії завершення. Його обіцяють завершити у липні 2021 року.