Затишний простір поблизу Феофанії від LEV Development — концептуальне житло для тих, хто любить не лише плідно працювати, але і достойно відпочивати, не виїжджаючи далеко за межі столиці. Детальніше про проєкт та нову пропозицію від львівського девелопера.

27 грудня стартує продаж другої черги квартир в житловому комплексі LIFE STORY, повідомили в компанії LEV Development.

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Житловий простір складається з двох секцій, та матиме 16 поверхів. LIFE STORY — комфортабельний та продуманий до дрібниць житловий комплекс для сучасного містянина. Сьогодні, обираючи житло,

майбутній мешканець орієнтується не лише на вартість, метраж та локацію, важливим фактором є масштаб розвитку інфраструктури та наявність простору для роботи, відпочинку та розваг.

Житловий простір від LEV Development – це вишуканий та стильний вибір людей, які цінують свій час.

LIFE STORY: власна історія в оазисі спокою та затишшя

Архітектори LEV Development професійно підходять до облаштування інфраструктурних об'єктів. У ЖК передбачено дах із зонами для спорту та відпочинку, спортивні студії, місце для бранчів, кав’ярні та healthy café, а також комплексні дитячі майданчики, дитячий садок та няня-сервіс.

Особливу увагу девелопер приділив питанню безпеки, тому майбутні мешканці можуть бути впевнені у спокої, який забезпечать :

цілодобова охорона;

закритий комплекс, на територію якого можна буде потрапити лише резидентам;

підземний паркінг для автівок та передбачені зарядки для електромобілів.

У LEV Development вважають, що у людини має бути відчуття, що вона прийшла додому, переступивши поріг ЖК. Тому для облаштування холів та місць загального користування запрошено Марка Савицького – архітектора та дизайнера, який уже понад 15 років реалізує архітектурні рішення та є автором понад 400 проєктів в Україні, Європі та Азії.

Особливості та характеристики LIFE STORY

Площі квартир – від 32 м кв до 78 м кв.

Двір без машин — територія комплексу буде закрита для в’їзду автівок, задля попередження дискомфорту майбутніх мешканців і їх діток.

Екологічність — навколо майбутнього комплексу безліч зелених зон — невеликий ліс, джерела, а також перлина Голосіївського району — парк Феофанія, до якого можна дійти за 7 хвилин.

Дизайнерський підхід — дизайн холів та місць загального користування буде виконана відомим львівським дизайнером Марком Савицьким і його командою.

Продумана інфраструктура — поряд розташовані державні та спеціалізовані школи та ліцеї, медичні заклади, магазини, зупинка громадського транспорту.

Умови придбання:

розтермінування до 24 місяців, на 6 місяців розтермінування без здорожчання;

знижка – 5% до 5-ти річчя компанії.

Дізнатися деталі можна на сайті LEV Development та відділах продажу: