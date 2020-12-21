Парк – це не просто красива зелена територія. Це унікальна зона, в якій людина знаходить затишок. Місце, яке дарує такий бажаний перепочинок після шаленого робочого темпу та надихає на нові ідеї та звершення.

Про переваги житла поруч з парком, яке пропонує LEV Development – поговоримо нижче.

До теми Приватність, безпека та емоції: чому варто обрати представницькі поверхи в ЖК ARTHOUSE park

Турбота про здоров’я

Сучасне місто не може похизуватися екологічністю. Шалений розвиток зумовлює швидкий темп, в якому рідко пріоритетом визначається турбота про людину.

Парк дозволяє опинитися серед природної чистоти та подихати свіжим повітрям. Окрім фізичного здоров’я, парк надзвичайно позитивно впливає на ментальне самопочуття.

Згідно досліджень, зелені насадження нормалізують роботу нервової системи та знижують рівень стресу, що прямо корелює з позитивним емоційним настроєм людини.

LEV Development турбується про здоров’я та настрій мешканців, тому парки є обов’язковим атрибутом житла, яке пропонує девелопер.

Бар’єр між домом та зовнішнім світом

Повертаючись додому, необхідно скинути напругу після важкого робочого дня та наповнитися спокоєм.

Парк – це фільтр, в якому можна залишити усі турботи та знизити шалений темп, якого вимагає від нас сучасне життя та шлях до успіху. Він стане бар’єром, який не пустить до вашого дому тривогу та стрес, звільняючи місце для затишку, комфорту та задоволення.

Якісне дозвілля

У сучасному світі вільного часу не так багато, тому його якісне наповнення є просто необхідністю. Зворушлива сімейна прогулянка, заряджаюча пробіжка під улюблену музику, радісна зустріч з друзями чи неквапливе занурення у мрії та обміркування подальших планів – усе може стати доступним завдяки парку поруч з домом.

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Час – надто цінний ресурс, аби витрачати його на дорогу до якісного дозвілля. Воно має бути доступним поруч із домом.

Де придбати житло поруч з парком у Львові

Вже зараз LEV Development розпочав продаж квартир у новому ЖК ARTHOUSE park на вулиці Малоголосківській, будівництво якого вже стартувало. Чудовий парк, який став частиною житлового комплексу, девелопер створив власними силами з турботою про мешканців.

Втім, якщо ви не готові чекати та бажаєте придбати житло просто зараз, LEV Development готовий запропонувати варіанти у ЖК OBRIY тa OBRIY2 по вулиці Малоголосківській, які вже введені в експлуатацію.

Дізнатись деталі про житло поруч з парком та ціни на квартири можна на сайті LEV Development та відділах продажу у Львові: