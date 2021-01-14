Стеклянные фасады уже перестали быть изюминкой, которой можно поразить общественность. Впрочем, среди природы все выглядит ярче и привлекательнее. О доме на вулкане, который невозможно обойти вниманием – читайте в материале.

Этот замечательный дом для двух является творением сингапурского дизайнера и писателя Прашанта Ашоки, проживающего в Мексике, информирует Designboom.

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Дом получил название Casa Eterea. Он расположен в 20 минутах от Сан-Мигель-де-Алленде и построен на склонах потухшего вулкана.

Уютный дом на холмах вулкана / Фото Designboom

Зеркальный фасад здания отражает окружающий ландшафт, что гарантирует превосходное взаимодействие с окружающим пространством.

Интерьер перекликается с природой / Фото Designboom

Энергию всему дому обеспечивает солнечный свет, а потребность в технической воде перекрывает дождь. Внутри нет перегородок, все пространство имеет вид одной большой зонированный комнаты.

Прекрасное место для общения с музой / Фото Designboom

Прашант Ашока был очень ограниченные ресурсы на создание проекта, но это не помешало ему построить фантастический дом на вулкане, который попал в топы мировых изданий.