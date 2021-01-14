Стеклянная магия на вулкане: фото дома в Мексике, от которого трудно оторвать взгляд
Стеклянные фасады уже перестали быть изюминкой, которой можно поразить общественность. Впрочем, среди природы все выглядит ярче и привлекательнее. О доме на вулкане, который невозможно обойти вниманием – читайте в материале.
Этот замечательный дом для двух является творением сингапурского дизайнера и писателя Прашанта Ашоки, проживающего в Мексике, информирует Designboom.
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Дом получил название Casa Eterea. Он расположен в 20 минутах от Сан-Мигель-де-Алленде и построен на склонах потухшего вулкана.
Уютный дом на холмах вулкана / Фото Designboom
Зеркальный фасад здания отражает окружающий ландшафт, что гарантирует превосходное взаимодействие с окружающим пространством.
Интерьер перекликается с природой / Фото Designboom
Энергию всему дому обеспечивает солнечный свет, а потребность в технической воде перекрывает дождь. Внутри нет перегородок, все пространство имеет вид одной большой зонированный комнаты.
Прекрасное место для общения с музой / Фото Designboom
Прашант Ашока был очень ограниченные ресурсы на создание проекта, но это не помешало ему построить фантастический дом на вулкане, который попал в топы мировых изданий.
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