Скляні фасади вже перестали бути цікавинкою, якою можна вразити широкий загал. Втім, серед природи все виглядає яскравішим та привабливішим. Про будинок на вулкані, який неможливо оминути увагою – читайте у матеріалі.

Цей чудовий будинок для двох є творінням сингапурського дизайнера та письменника Прашанта Ашоки, який проживає у Мексиці, інформує Designboom.

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Дім отримав назву Casa Eterea. Він розташований у 20 хвилинах від Сан-Мігель-де-Алленде та побудований на схилах згаслого вулкану.

Затишний дім на пагорбах вулкану / Фото Designboom

Дзеркальний фасад будинку відображає навколишній ландшафт, що гарантує чудову взаємодію з навколишнім простором.

Інтер'єр перегукується з довкіллям / Фото Designboom

Енергію всьому будинку забезпечує сонячне світло, а потребу у технічній воді перекриває дощ. Всередині немає перегородок, увесь простір має вигляд однієї великої зонованої кімнати.

Чудове місце для спілкування з музою / Фото Designboom

Прашант Ашока мав дуже обмежені ресурси на створення проєкту, але це не завадило йому збудувати фантастичний дім на вулкані, який потрапив у топи світових видань.