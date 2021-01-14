Скляна магія на вулкані: фото будинку в Мексиці, від якого важко відірвати погляд
Скляні фасади вже перестали бути цікавинкою, якою можна вразити широкий загал. Втім, серед природи все виглядає яскравішим та привабливішим. Про будинок на вулкані, який неможливо оминути увагою – читайте у матеріалі.
Цей чудовий будинок для двох є творінням сингапурського дизайнера та письменника Прашанта Ашоки, який проживає у Мексиці, інформує Designboom.
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Дім отримав назву Casa Eterea. Він розташований у 20 хвилинах від Сан-Мігель-де-Алленде та побудований на схилах згаслого вулкану.
Затишний дім на пагорбах вулкану / Фото Designboom
Дзеркальний фасад будинку відображає навколишній ландшафт, що гарантує чудову взаємодію з навколишнім простором.
Інтер'єр перегукується з довкіллям / Фото Designboom
Енергію всьому будинку забезпечує сонячне світло, а потребу у технічній воді перекриває дощ. Всередині немає перегородок, увесь простір має вигляд однієї великої зонованої кімнати.
Чудове місце для спілкування з музою / Фото Designboom
Прашант Ашока мав дуже обмежені ресурси на створення проєкту, але це не завадило йому збудувати фантастичний дім на вулкані, який потрапив у топи світових видань.
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