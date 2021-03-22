Среди живописных земель канадских прерий, в современном городе Эдмонтон возвели многофункциональный комплекс. Он имеет особый дизайн и впечатляющий фасад.

Здание свела архитектурная студия Dub Architects и оборудовала солнечными панелями в общем количестве 560 штук. Такое количество панелей обеспечивает 80% электрических потребностей здания.

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Площадь проекта составляет более 5000 квадратных метров. Комплекс построен в 2019 году.

Дизайнерский вид сооружения / Фото Аrchdaily

Здание подключено к городской электросети, возвращая в нее избыточную мощность. Стекло в здании энергоэффективное, а открытые напольные плиты естественно освещаются дневным светом.

Инновационное освещение / Фото Аrchdaily

На верхних уровнях здания расположены учебные заведения и офисные помещения.

Минималистичный интерьер / Фото Аrchdaily

Минималистичный интерьер обеспечил очень низкие затраты на строительство.

Этот комплекс – прекрасный пример современного энергоэффективного здания, котороея готова ответить на любые запросы.