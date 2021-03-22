Стеклянный минимализм: многофункциональное здание в Эдмонтоне
Среди живописных земель канадских прерий, в современном городе Эдмонтон возвели многофункциональный комплекс. Он имеет особый дизайн и впечатляющий фасад.
Источник:Аrchdaily
Здание свела архитектурная студия Dub Architects и оборудовала солнечными панелями в общем количестве 560 штук. Такое количество панелей обеспечивает 80% электрических потребностей здания.
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Площадь проекта составляет более 5000 квадратных метров. Комплекс построен в 2019 году.
Дизайнерский вид сооружения / Фото Аrchdaily
Здание подключено к городской электросети, возвращая в нее избыточную мощность. Стекло в здании энергоэффективное, а открытые напольные плиты естественно освещаются дневным светом.
Инновационное освещение / Фото Аrchdaily
На верхних уровнях здания расположены учебные заведения и офисные помещения.
Минималистичный интерьер / Фото Аrchdaily
Минималистичный интерьер обеспечил очень низкие затраты на строительство.
Этот комплекс – прекрасный пример современного энергоэффективного здания, котороея готова ответить на любые запросы.
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