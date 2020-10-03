Glass Mural – новое офисно-торговое пространство площадью 3716 квадратных метров со стеклянным фасадом, который сочетает в себе цветные муралы художников DENIAL и Sheefy McFly. Расположен в районе Восточного рынка Детройта, проект станет третьим от MVRDV с многофункциональным использованием в США и первым на Среднем Западе.

Такой необычный дизайн выбрали художники, которые вдохновились характером местного восточного рынка, об этом пишет издание Archdaily. К слову: С стильным фасадом: в центре Лондона появятся два небоскреба – фантастические фото проекту Расположен неподалеку от центральной части города, напротив крупнейшего и самого оживленного рынка восточных культур, на пересечении Рассела и Дивизион-стрит, Glass Mural заменит двухэтажное кирпичное здание.

Реализацию проекту начали недавно / Фото Archdaily Первый этап разработки проекту начался 30 сентября 2020, строительство стекольного муралей началось в 2021 году.

Здание точно выделяется на фоне других в окрестности / Фото Archdaily Создание полотна для яркого и креативного дизайна пришли путем заключения оползневых блоков, проект будет включать розничный магазин и три этажа с офисными помещениями.