Glass Mural – новий офісно-торговий простір площею 3716 квадратних метрів зі скляним фасадом, який поєднує в собі кольорові мурали художників DENIAL та Sheefy McFly. Розташований у районі Східного ринку Детройту, проєкт стане третім від MVRDV із багатофункціональним використанням у США та першим на Середньому Заході.

Такий незвичний дизайн обрали митці, які надихнулись характером місцевого східного ринку, про це пише видання Archdaily. До слова: Зі стильним фасадом: в центрі Лондона з'являться два хмарочоси – фантастичні фото проєкту Розташований неподалік від центральної частини міста, навпроти найбільшого та найжвавішого ринку східних культур, на перетині Рассела та Дивізіон-стріт, Glass Mural замінить двоповерхову цегляну будівлю.

Реалізацію проєкту розпочали нещодавно / Фото Archdaily Перший етап розробки проєкту розпочався 30 вересня 2020 року, будівництво скляного муралу розпочалося у 2021 році.

Будівля точно виділяється на фоні інших в околиці / Фото Archdaily Створення полотна для яскравого та креативного дизайну дійшли шляхом укладання зсувних блоків, проєкт включатиме роздрібний магазин і три поверхи з офісними приміщеннями.