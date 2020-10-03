В стилі Берліну: проєкт та фото нестандартної офісної будівлі у Детройті
Glass Mural – новий офісно-торговий простір площею 3716 квадратних метрів зі скляним фасадом, який поєднує в собі кольорові мурали художників DENIAL та Sheefy McFly. Розташований у районі Східного ринку Детройту, проєкт стане третім від MVRDV із багатофункціональним використанням у США та першим на Середньому Заході.
Такий незвичний дизайн обрали митці, які надихнулись характером місцевого східного ринку, про це пише видання Archdaily.
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Розташований неподалік від центральної частини міста, навпроти найбільшого та найжвавішого ринку східних культур, на перетині Рассела та Дивізіон-стріт, Glass Mural замінить двоповерхову цегляну будівлю.
Реалізацію проєкту розпочали нещодавно / Фото Archdaily
Перший етап розробки проєкту розпочався 30 вересня 2020 року, будівництво скляного муралу розпочалося у 2021 році.
Будівля точно виділяється на фоні інших в околиці / Фото Archdaily
Створення полотна для яскравого та креативного дизайну дійшли шляхом укладання зсувних блоків, проєкт включатиме роздрібний магазин і три поверхи з офісними приміщеннями.
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