Дизайнерская студия VSHD Design, которая базируется в Дубае, спроектировала жилое пространство на курорте Four Seasons Orlando во Флориде. Это необычное пространство, что имеет стильный мрачный дизайн.

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Главной изюминкой пространства являются черные сводчатые дверные проемы.



Отличный пространство / Фото Сontemporist

Арки гармонично смотрятся с отделкой стен, черными оконными рамами и лестницей в тех же тонах. Гостиная имеет кривой потолок, открытую бетонную стену и паркетный пол.



Игра света через панорамные окна / Фото Сontemporist

В доме есть уютный внутренний дворик. Он выстлан кафелем и дополнен шезлонгами со скульптурными стульями. Сад придает интерьеру свежести.

Замечательный интерьер / Фото Сontemporist

На кухне матовые черные шкафы дополнены столешницами из серого мрамора и фоном. Изящные обои в спальнях добавляют художественному пространству фокуса.