Дизайнерська студія VSHD Design, що базується в Дубаї, спроєктувала житловий простір на курорті Four Seasons Orlando у Флориді. Це незвичний простір, який має стильний похмурий дизайн.
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Головною родзинкою простору є чорні склепінчасті дверні отвори.
Відмінний простір / Фото Сontemporist
Арки гармонійно виглядають з обробкою стін, чорними віконними рамами та сходами у тих же тонах. Вітальня має криву стелю, відкриту бетонну стіну та паркетну підлогу.
Гра світла через панорамні вікна / Фото Сontemporist
У будинку є затишний внутрішній дворик. Він вистелений кахлем та доповнений шезлонгами зі скульптурними стільцями. Сад додає інтер'єру свіжості.
Чудовий інтер'єр / Фото Сontemporist
На кухні матові чорні шафи доповнені стільницями із сірого мармуру та фоном. Витончені шпалери у спальнях додають художньому простору фокусу.