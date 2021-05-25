Архитектор Ян Хенрик Янсен спроектировал и самостоятельно свел волшебный дом на датском острове Мэн. Вилла сконструирована из деревянных каркасов, покрытых узкими еловыми ветками.
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Деревянные элементы, использованные в доме – это отходы лесной отрасли.
Удивительный проект / Фото Сontemporist
На территории дома созданы прекрасные места для отдыха. Внутри каждая комната оборудована большим криволинейным оконным сиденьем. В одном из оконных пространств обустроили уютную зону с невероятным камином.
Невероятные детали / Фото Сontemporist
Интерьер дома – это белые стены, дополненные окрашенной доской с обшивкой стен вагонкой. Дом имеет нежный спокойный фон, из окна открывается невероятный пейзаж на сельскую местность.
Замечательная идея оформления пространства / Фото Сontemporist
По всему дому выстлана речной галечный пол, тогда как кухонный остров добавляет контраста через роскошный металлический акцент.
Красивый интерьер / Фото Сontemporist
В доме есть три спальни и две ванные комнаты.
Уютная атмосфера / Фото Сontemporist
В одной из спален оборудовали роскошное рабочее пространство, а в конце комнаты – окно с прекрасными видами.