Архітектор Ян Хенрік Янсен спроєктував і самостійно звів чарівний будинок на датському острові Мен. Вілла сконструйована з дерев’яних каркасів, які покриті вузькими ялиновими гілками.
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Дерев’яні елементи, використані у будинку – це відходи з лісової галузі.
Дивовижний проєкт / Фото Сontemporist
На території будинку створено чудові місця для відпочинку. Усередині кожна кімната обладнана великим криволінійним віконним сидінням. В одному із віконних просторів облаштували затишну зону із неймовірним каміном.
Неймовірні деталі / Фото Сontemporist
Інтер'єр будинку – це білі стіни, доповнені пофарбованою дошкою з обшивкою стін вагонкою. Будинок має ніжний спокійний фон, через вікна відкривається неймовірний пейзаж на сільську місцевість.
Чудова ідея оформлення простору / Фото Сontemporist
По всьому будинку вистлана річкова галькова підлога, тоді як кухонний острів додає контрасту через розкішний металевий акцент.
Красивий інтер'єр / Фото Сontemporist
У будинку є три спальні та дві ванні кімнати.
Затишна атмосфера/ Фото Сontemporist
В одній зі спалень обладнали розкішний робочий простір, а в кінці кімнати – вікно із прекрасними видами.