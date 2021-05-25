Странная форма: как выглядят цилиндрические комнаты в семейном доме

Современный дом расположен на просторной зеленой лужайке. Его изюминкой являются круглые комнаты с большими окнами. Семейный дом состоит из девяти взаимосвязанных цилиндрических объемов.
Архитектор Ян Хенрик Янсен спроектировал и самостоятельно свел волшебный дом на датском острове Мэн. Вилла сконструирована из деревянных каркасов, покрытых узкими еловыми ветками.
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Деревянные элементы, использованные в доме – это отходы лесной отрасли.
На территории дома созданы прекрасные места для отдыха. Внутри каждая комната оборудована большим криволинейным оконным сиденьем. В одном из оконных пространств обустроили уютную зону с невероятным камином.
Интерьер дома – это белые стены, дополненные окрашенной доской с обшивкой стен вагонкой. Дом имеет нежный спокойный фон, из окна открывается невероятный пейзаж на сельскую местность.
По всему дому выстлана речной галечный пол, тогда как кухонный остров добавляет контраста через роскошный металлический акцент.
В доме есть три спальни и две ванные комнаты.
В одной из спален оборудовали роскошное рабочее пространство, а в конце комнаты – окно с прекрасными видами.