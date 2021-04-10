Сувора геометрія та дивовижні розміри: велична споруда новітньої школи у Марселі
Школу початкових та середніх класів у Марселі вирізняють затишні інтер'єри та класичний зовнішній вигляд. Будівля має ніжні бетонні фасади та продуману взаємодію світла.
Джерело:Archdaily
Французька школа має 22 навчальні класи та великі загальні приміщення. Споруда вирізняється суворою геометрією та вражаючими розмірами площею понад 4 тисячі квадратних метрів.
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Автором проєкту є архітектурні студії TAUTEM Architecture та bmc2 architectes.
Вишуканий вигляд будівлі / Фото Аrchdaily
Світлі бетонні фасади з ажуром утворюють класичну колонаду. Фасад школи прикрашають великі сходи, створюючи взаємодію світла і тіні.
Приємний простір для навчання / Фото Аrchdaily
Фасади відіграють захисну роль. Вони мають товщину 100 сантиметрів та є своєрідною подвійною стіною. Процес побудови такої структури полягає в одночасному заливанні двох бетонних завіс, між якими вставляється жорстка ізоляція.
Неймовірне місце / Фото Аrchdaily
Новітня школа – це простір, який створений для того, щоб зробити навчальне середовище одночасно приємним та захищеним, як очікується від такого закладу. Ергономічність, комфорт та увага з урахуванням зросту дітей керували загальною дизайнерською роботою аж до найдрібніших деталей.
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