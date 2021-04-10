Школу початкових та середніх класів у Марселі вирізняють затишні інтер'єри та класичний зовнішній вигляд. Будівля має ніжні бетонні фасади та продуману взаємодію світла.

Французька школа має 22 навчальні класи та великі загальні приміщення. Споруда вирізняється суворою геометрією та вражаючими розмірами площею понад 4 тисячі квадратних метрів.

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Автором проєкту є архітектурні студії TAUTEM Architecture та bmc2 architectes.

Вишуканий вигляд будівлі / Фото Аrchdaily

Світлі бетонні фасади з ажуром утворюють класичну колонаду. Фасад школи прикрашають великі сходи, створюючи взаємодію світла і тіні.



Приємний простір для навчання / Фото Аrchdaily

Фасади відіграють захисну роль. Вони мають товщину 100 сантиметрів та є своєрідною подвійною стіною. Процес побудови такої структури полягає в одночасному заливанні двох бетонних завіс, між якими вставляється жорстка ізоляція.

Неймовірне місце / Фото Аrchdaily

Новітня школа – це простір, який створений для того, щоб зробити навчальне середовище одночасно приємним та захищеним, як очікується від такого закладу. Ергономічність, комфорт та увага з урахуванням зросту дітей керували загальною дизайнерською роботою аж до найдрібніших деталей.