Тіроль – казковий регіон посеред альпійських гір. Це місце приваблює туристів та любителів зелених пагорбів. Про новий готель, який чарує пейзажами – у нашому матеріалі.

Новий готель Milla Montis у місті Маранца розташований серед гірської величі південного Тіролю в Італії, інформує Wallpaper.

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Особливе розташування готелю серед альпійських лугів у передгір'ї Доломітових Альп привабить чимало гостей.

Суворий вигляд готелю / Фото Wallpaper

Проєкт розроблений італійським архітектором Пітером Піхлером. Він має 30 номерів, які згруповані на чотири галерейні тераси під особливим нахиленим дахом. З кожного номеру відкривається неймовірний краєвид.

Чудові гірські види / Фото Wallpaper

При проєктуванні готелю розробники брали за основу місцеві сільські традиційні вілли.

Неймовірний басейн / Фото Wallpaper

Крім номерів у готелі ще є спа-центр, басейн, кафе та їдальня. Інтер’єри також виконані у найкращих місцевих традиціях, поєднуючи меблі та фурнітуру зі світлого ясена з темним сланцем та зеленим текстилем.

Комплекс викликає почуття легкості та затишку / Фото Wallpaper

Milla Montis – це елегантний та сучасний готель, який не потребує зайвого лоску та подарує своїм гостям фантастичний відпочинок.