Инновационная компания IGZ заказала кампус, который должен стать убедительным аргументом при поиске талантливых инженеров. О примере строгости и функциональности в архитектуре – в нашем материале.

Архитектурная студия Майера завершила кампус IGZ в городе Фалькенберг, что в Германии. Здание площадью 8 тысяч квадратных метров – это продолжение штаб-квартиры IGZ, инновационной компании, которая занимается развитием программного обеспечения, передает World Architecture.

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Окутанный бетонной каркасной структурой в форме диагонали – именно таким кампус предстает перед посетителями.

Новое, современное здание кампуса IGZ / Фото World Architecture

Здание имеет более 120 метров в длину и расположено в самой высокой точке участка, поэтому дополняет существуюшие здания, создавая гармоничный ансамбль.

Здание окутано каркасной структурой / Фото World Architecture

Проект продуман до мельчайших деталей / Фото World Architecture

Интерьер также продуман до мелочей. Перегородки не являются опорными и полностью изготовлены из дерева и стекла. Составленный из различных элементов, кампус создает легкую и теплую атмосферу, при этом оставаясь очень гибким для будущих изменений.

Необычная и провокационная конструкция здания / Фото World Architecture

Кампус IGZ – это новая эра не только для развития компании, но и толчок к подражанию и прекрасный пример немецкой строгости в архитектуре.