Известная шведская модель Эльза Хоск продает свою роскошную квартиру в Нью-Йорке за 3,5 миллиона долларов. Апартаменты выполнены в стиле лофт, а лишь одна терраса здесь имеет площадь больше чем 48 квадратных метров. Больше о стильной квартире Эльзы Госк – читайте в материале.

Квартира расположена на втором этаже 120-летнего дома в центре Нью-Йорка, пишет Dwell.

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Интерьер апартаментов выполнен в стиле лофт с открытыми кирпичными и бетонными стенами. В высоту потолки здесь имеют почти 5 метров.



Также квартира имеет несколько массивных окон, которые хорошо освещают пространство / Фото Dwell

Эльза Хоск приобрела апартаменты еще в 2014 году и сделала там капитальный ремонт, в результате которого она объединила кухню, гостиную и столовую. Изолированной осталась только спальня и ванная.



Квартира оформлена в "светлом лофте" / Фото Dwell

Квартира также получила второй этаж с еще одной кухней, спальней и ванной. По всему дому проходят датские широкие доски из твердых пород древесины.

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Кухня, которую перенесли с другого конца квартиры, оснащена специальными ореховыми шкафами и островком с каррарского мрамора.

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