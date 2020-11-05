Бывший дом Джона Леннона и Йоко Оно продается за 36 миллионов долларов: фото особняка
Дом с очень известным бывшим владельцем на улице, которую называют "Billionaire's Row" в городе Палм-Бич, во Флориде, недавно был продан за 36 миллионов долларов. Этот особняк в 1980 году приобрели звездные супруги – Джон Леннон и Йоко Оно незадолго до того, как музыканта застрелили возле его дома в Нью-Йорке. Больше об элитном доме Леннона – читайте в материале.
Дом выполнен в испанском средиземноморском стиле, сообщает Architectural Digest.
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Известная пара никогда на самом деле и не посещала свою недвижимость в Палм-Бич. Даже покупая дом в 1980 году, они попросили риелтора сфотографировать здание.
Леннон купил дом, в котором так и не побывал / Фото Architectural Digest
После покупки дома у Леннона и Оно были планы на капитальный ремонт, который жена рок-звезды в конце концов завершила после смерти последнего. Впрочем, уже в 1986 году продала его за 3,15 миллиона долларов.
Цена на дом сильно завышена / Фото Architectural Digest
Построено архитектором Аддисона Мизнером в 1919 году, жилье в испанском стиле имеет лепную внешность и терракотовую черепицу. Интерьер резиденции на семь спален сохраняет атмосферу чрезмерной роскоши, которая была присуща тому периоду.
Интерьеры оформлены в осовремененном классическом стиле / Фото Architectural Digest
Так, помещение общей площадью 130 квадратных метров оформлено такими деталями, как многочисленные люстры и большие французские двери, занимающие целую стену столовой и обеспечивают прекрасный вид на бассейн и океан.
Здесь огромное придомовая территория / Фото Architectural Digest
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К этому всему, особняк стоит на территории площадью пол гектара, где есть гараж на три автомобиля, два бассейна, теннисные корты, выход на пляж и беседку.
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