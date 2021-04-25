Компания Nimtim Architects добавила пристройку под названием Fruit Box к городскому дому 1970-х годов в Форест-Хилл.
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Растущая семья нуждалась в большем пространстве и хотела получить дополнительное зоны на первом этаже, чтобы улучшить взаимодействие с садом.
Внешне пристройка полностью соответствует существующему дому / Фото Dezeen
В пристройке есть кухня, столовая и гостиная, определенные полуоткрытыми перегородками из фанеры и строганной древесины хвойных пород.
Дерево – залог "теплоты" интерьера / Фото Dezeen
Кроме красоты, использование дерева добавляет просторам гибкости – в случае изменения потребностей семьи демонтаж и переоборудование конструкций будут дешевыми и не потребуют много времени.
Дерево гармонично сочетается с любыми материалами / Фото Dezeen
Дерево – отличный экологичный материал, который придаст уюта и гибкости любому помещению.