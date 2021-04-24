У Пакистані дизайнери створили конструкцію, яка стане улюбленим місцем для дітей. Тут можна розважатися або ж відпочивати під сонцем та вітром.

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Клієнти звернулися до дизайнерів із проханням надати дітям безпечний і екологічний простір для навчання та розваг.

Чудовий ігровий простір / Фото Designbom

Також дизайнери мусили попіклуватися про те, щоб матеріал був приємним на дотик, витримував гаряче сонце та солоний бриз.

Дитяча мрія / Фото Designbom

Вислухавши всі прохання, дизайнери створили просту дерев'яну контрукцію. Завдяки балкам діти мають змогу вилазити догори, а відкритість простору гарантує насолоду природою. Конструкція стоїть на вилитій з бетону плиті, яка вкрита піском.

Це рішення підходить для всіх, хто хоче надати дітям своє безпечне місце у дворі, де вони зможуть гратися, навчатись або просто відпочивати.