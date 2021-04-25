Компанія Nimtim Architects додала прибудову під назвою Fruit Box до міського будинку 1970-х років у Форест-Хілл.

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Зростаюча сім'я потребувала більше простору та хотіла отримати додаткові зони на першому поверсі, щоб покращити взаємодію із садом.

Ззовні прибудова повністю відповідає існуючому будинку / Фото Dezeen

У прибудові є кухня, їдальня та вітальня, які визначені напіввідкритими перегородками з фанери та струганої деревини хвойних порід.

Дерево – запорука "тепла" інтер'єру / Фото Dezeen

Окрім краси, використання дерева додає просторам гнучкості – у разі зміни потреб сім'ї демонтаж та переобладнання конструкцій будуть дешевими та не потребуватимуть багато часу.

Дерево гармонійно поєднується з будь-якими матеріалами / Фото Dezeen

Дерево – це чудовий екологічний матеріал, який додасть затишку та гнучкості будь-якому помешканню.