Студия Heatherwick представила вид "тайного сада" в своем доме-фонаре.

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Уютный сад расположен во внутреннем дворике и занимает место рядом со стеклянным вестибюлем жилого комплекса.

Вестибюль – это соединительная зона между апартаментами и садом / Фото Designboom

Высадку сада и полное обустройство территории завершили в начале лета.

Зона релаксации в пределах жилого комплекса / Фото Designboom

По мнению архитекторов, первый сад под многоэтажкой задаст новый архитектурный тренд. Они доказывают, что уголок природы уместен в любом пространстве.

Замечательная совместная зона всех жителей / Фото Designboom

Тень от деревьев позволит жителям наслаждаться свежестью и прохладой даже в самые жаркие дни. Сад рядом с домом – замечательная идея, которая будет иметь продолжение в будущем.