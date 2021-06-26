Студия Heatherwick представила вид "тайного сада" в своем доме-фонаре.
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Уютный сад расположен во внутреннем дворике и занимает место рядом со стеклянным вестибюлем жилого комплекса.
Вестибюль – это соединительная зона между апартаментами и садом / Фото Designboom
Высадку сада и полное обустройство территории завершили в начале лета.
Зона релаксации в пределах жилого комплекса / Фото Designboom
По мнению архитекторов, первый сад под многоэтажкой задаст новый архитектурный тренд. Они доказывают, что уголок природы уместен в любом пространстве.
Замечательная совместная зона всех жителей / Фото Designboom
Тень от деревьев позволит жителям наслаждаться свежестью и прохладой даже в самые жаркие дни. Сад рядом с домом – замечательная идея, которая будет иметь продолжение в будущем.