Студія Heatherwick представила вигляд "таємного саду" у своєму будинку-ліхтарі.
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Затишний сад розташований у внутрішньому дворику та займає місце поруч із скляним вестибюлем житлового комплексу.
Вестибюль – це сполучна зона між апартаментами та садом / Фото Designboom
Висадку саду та повне облаштування території завершили на початку літа.
Зона релаксації в межах житлового комплексу / Фото Designboom
На думку архітекторів, перший сад під багатоповерхівкою задасть новий архітектурний тренд. Вони доводять, що природній куточок доречний у будь-якому просторі.
Чудова спільна зона всіх мешканців / Фото Designboom
Тінь від дерев дозволить мешканцям насолоджуватися свіжістю та прохолодою навіть у найспекотніші дні. Сад поруч із будинком – чудова ідея, яка матиме продовження у майбутньому.