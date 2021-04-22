Викторианский особняк в Лондоне получил новое лицо благодаря реконструкции цокольного этажа, который объединили с зоной заднего двора.
Кстати Пристройка с газоном на крыше: как удачно оптимизировать пространство дома
Архитекторы усовершенствовали планирование здании 19 века, расположенного в природоохранном районе Ислингтон на севере Лондона.
Светлое пространство для семейных трапез / Фото Dezeen
Задняя пристройка стала местом не только жилой зоны, но и комфортного семейного отдыха.
Волшебный задний двор / Фото Dezeen
Минимализм – основное требование хозяйки дома, которая уже работала с архитектурной студией 10 лет назад.
Контраст темных рабочих и светлых жилых зон / Фото Dezeen
Ориентация сада на юг позволяет наслаждаться светом и естественной гармонией не только в саду, но и в доме.
Этот дом – превосходное воплощение идеи уюта и минимализма, которые всегда является хорошим решением для собственного дома.