Викторианский особняк в Лондоне получил новое лицо благодаря реконструкции цокольного этажа, который объединили с зоной заднего двора.

Кстати Пристройка с газоном на крыше: как удачно оптимизировать пространство дома

Архитекторы усовершенствовали планирование здании 19 века, расположенного в природоохранном районе Ислингтон на севере Лондона.

Светлое пространство для семейных трапез / Фото Dezeen

Задняя пристройка стала местом не только жилой зоны, но и комфортного семейного отдыха.

Волшебный задний двор / Фото Dezeen

Минимализм – основное требование хозяйки дома, которая уже работала с архитектурной студией 10 лет назад.

Контраст темных рабочих и светлых жилых зон / Фото Dezeen

Ориентация сада на юг позволяет наслаждаться светом и естественной гармонией не только в саду, но и в доме.

Этот дом – превосходное воплощение идеи уюта и минимализма, которые всегда является хорошим решением для собственного дома.