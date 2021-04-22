Вікторіанський особняк у Лондоні отримав нове обличчя завдяки реконструкції цокольного поверху, який об'єднали із зоною заднього подвір'я.

До речі Прибудова із газоном на даху: як вдало оптимізувати простір будинку

Архітектори удосконалили планування будинку 19 століття, що розташований у природоохоронному районі Іслінгтона на півночі Лондона.

Світлий простір для сімейних трапез / Фото Dezeen

Задня прибудова стала місцем не лише житлової зони, а й комфортного сімейного відпочинку.

Чарівне заднє подвір'я / Фото Dezeen

Мінімалізм – основна вимога власниці будинку, яка вже працювала з архітектурною студією 10 років тому.

Контраст темних робочих та світлих житлових зон / Фото Dezeen

Орієнтація саду на південь дозволяє насолоджуватися світлом та природною гармонією не лише в саду, а й у будинку.

Цей дім – чудове втілення ідеї затишку та мінімалізму, які є завжди хорошим рішенням для власного будинку.