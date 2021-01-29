В Аргентині втілили проєкт, який максимально наближує мешканців до лісу. Дім в оточені природи та птахів може слугувати як прекрасним місцем відпочинку на вихідні, так і постійним місцем проживання.

Джерело: Archdaily

Головною ідеєю проєкту була повна інтеграція майбутньої будівлі в сосновий ліс. Була підібрана спеціальна ділянка-галявина, на якій і звели монолітний бетонний будинок.

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Саме бетон взято за основний матеріал при будівництві будівлі.

Строгий вигляд дому / Фото Archdaily

Дім має площу 195 квадратних метрів. Панорамні вікна у чорному кольорі виглядають стильно та вписуються у це місце, а ще з них відкривається чудовий вигляд.

Відкрита веранда / Фото Archdaily

Творцем проєкту є архітектурна студія Ebeca. Це дім для теплих зустрічей та розмов, тому тут у пріоритеті були спільні простори та інтегровані приміщення.

Чудове розташування будинку / Фото Archdaily

Попри стриманий та навіть суворий вигляд дім наповнений деталями, які будуть створювати затишок та комфорт. У декоруванні для противаги до бетону використали дерев’яні деталі, а камін стане в пригоді у зимовий сімейний вечір.