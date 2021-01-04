В тишине и покое: фото мемориала памяти нидерландским жертвам Второй мировой войны
Вторая мировая война – одна из самых трагических страниц истории человечества, в память о которой создано много архитектурных объектов. Впрочем, архитекторы всегда стараются создать что-то новое и неповторимое. Как с этим справились в Нидерландах – читайте в материале.
Нидерландский фонд военных могил поручил фирме KAAN Architecten спроектировать многофункциональное здание, посвященное Второй мировой войне и последних международным конфликтам, информирует Archisearch.
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Мемориал расположен в Лоенене, что вблизи Апелдорна, между существующим кладбищем Национальной войны и могилами ветеранов. Гармонично сочетаясь с окружающим древним лесом, сооружение побуждает посетителей помнить о большой жертвенности и трагедии II Мировой войны.
Мемориал посреди природы / Фото Archisearch
Павильон простирается вдоль одной из пяти осей, составляющих основу территории. Облицованые естественным камнем стены подчеркивают чередование между открытой и закрытой зонами.
Гладкая и плавная форма павильона / Фото Archisearch
Некоторые стены имеют лавки, что выходят в лес, чтобы предложить посетителям места для отдыха и созерцания.
Атмосфера спокойствия и тишины / Фото Archisearch
Аккуратно отделен от любых религиозных оттенков, павильон передает уютную естественную атмосферу своему интерьеру благодаря нетрадиционной открытой пространственной конфигурации, обильному естественному свету и элегантному выбору материалов.
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