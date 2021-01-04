Друга світова війна – одна з найтрагічніших сторінок історії людства, в пам'ять про яку створено багато архітектурних об'єктів. Втім, архітектори завжди намагаються створити щось нове та неповторне. Як з цим впоралися у Нідерландах – читайте у матеріалі.

Нідерландський фонд воєнних могил доручив фірмі KAAN Architecten спроєктувати багатофункціональну будівлю, присвячену Другій світовій війні та останніх міжнародних конфліктів, інформує Archisearch.

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Меморіал розташований в Лоенені, що поблизу Апелдорна, між існуючим кладовищем Національної війни та могилами ветеранів. Гармонійно поєднуючись із навколишнім древнім лісом, споруда спонукає відвідувачів пам'ятати про велику жертовність та трагедію II Світової війни.

Меморіал посеред природи / Фото Archisearch

Павільйон простягається вздовж однієї з п’яти осей, що є основою території. Облицьовані природним каменем стіни підкреслюють чергування між відкритою та закритою зонами.

Гладка та плавна форма павільйону / Фото Archisearch

Деякі стіни мають лавки, що виходять до лісу, аби запропонувати відвідувачам місця для відпочинку та споглядання.

Атмосфера спокою та тиші / Фото Archisearch

Акуратно відокремлений від будь-яких релігійних відтінків, павільйон передає затишну природну атмосферу своєму інтер’єру завдяки нетрадиційній відкритій просторовій конфігурації, рясному природному світлу та елегантному вибору матеріалів.