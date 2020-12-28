Только дерево: в Чили спроектировали фантастический семейный дом – фото
Дома из дерева становятся все более популярными благодаря тренду на экологические материалы и уют. Вариант замечательного деревянного дома из Чили – в материале.
Чилийский архитектор Гильермо Гевия спроектировал впечатляющий семейный дом на берегу озера Ранко, который невозможно обойти вниманием, информирует Wallpaper.
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Проект Patio House полностью изготовлен из дерева. Темно-коричневый цвет придает зданию изысканности и визуально увеличивает объемы.
Проект не требует большой расчистки территории / Фото Wallpaper
Большие окна – гарантия света и замечательных пейзажей / Фото Wallpaper
Расположение дома тоже более чем удачное: берег озера гарантирует отличны вид, а деревья вокруг придадут свежести и прохлады в жаркие летние дни.
Великолепная гостиная для неторопливых семейных историй / Фото Wallpaper
Все здание имеет квадратную форму, а квадрат в центре используется как внутренний дворик, в котором приятно не только отдыхать, но и работать или вести переговоры с коллегами.
Минималистичная спальня / Фото Wallpaper
Площадь дома составляет около 400 квадратных метров, а сам интерьер разрабатывался как условный маленький отель для большой семьи. Четыре секции дома почти одинаковые и готовы покрыть потребности любой семьи.
Небольшой, но уютный внутренний дворик / Фото Wallpaper
Patio House – это прекрасное экологичное решение для больших семей, которые мечтают поселиться рядом с природой.
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