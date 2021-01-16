Звездная пара супермодели и квотербэка продала свой роскошный особняк. О красивом доме в фантастическом месте – в нашем материале.

Имение, построенное по заказу известной пары, расположено в районе Brookline, Массачусетс. Информация о цене не разглашалась, однако предварительная стоимость недвижимости составила 32,5 миллиона долларов, информирует Realtor.

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Имение построено в 2015 году, оно имеет 1100 квадратных метров.

Пространство вокруг дома богато на развлечения / Фото Realtor

В 2013 году супруги взяли замечательный участок площадью 5 акров у местного колледжа Пайн-Манор за 4,5 миллиона долларов.

Ландшафтный дизайн дома невероятный / Фото Realtor

Архитектором стал Ричард Лэндри с Landry Design Group. Пара уже работала с этой фирмой при проектировании своего особняка в Лос-Анджелесе.

Сарай преобразован в студию йоги / Фото Realtor

Основной дом с пятью спальнями имеет столовую, гостиную, домашний кабинет, кухню шеф-повара и семейную комнату. Большая лестница ведет к спальням на втором этаже. Нижний уровень включает комнату отдыха, игровую комнату, винную комнату, тренажерный зал и спа.

Уютное пространство для отдыха / Фото Realtor

На просторном участке имения есть сады, бассейн и гостевой дом. К услугам гостей гараж на три автомобиля и навес с большим количеством парковочных мест.