Том Бреді та Жизель Бюндхен продали особняк: фото шикарного маєтку моделі та футболіста
Зіркова пара супермоделі та квотербека продала свій розкішний маєток. Про вродливий дім у фантастичній місцині – у нашому матеріалі.
Маєток, споруджений на замовлення відомої пари, розташований у районі Brookline, Массачусетс. Інформація про ціну не розголошувалася, проте попередня вартість нерухомості склала 32,5 мільйони доларів, інформує Realtor.
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Маєток збудовано у 2015 році, він має 1 100 квадратних метрів.
Простір навколо маєтку багатий на розваги / Фото Realtor
У 2013 році подружжя взяло чудову ділянку площею 5 акрів у місцевого коледжу Пайн-Манор за 4,5 мільйони доларів.
Ландшафтний дизайн дому неймовірний / Фото Realtor
Архітектором став Річард Лендрі з Landry Design Group. Пара уже працювала із цієї фірмою при проєктуванні свого особняка у Лос-Анджелесі.
Сарай перетворено у студію йоги / Фото Realtor
Основний будинок із п’ятьма спальнями має їдальню, вітальню, домашній кабінет, кухню шеф-кухаря та сімейну кімнату. Великі сходи ведуть до спалень на другому поверсі. Нижній рівень включає кімнату відпочинку, ігрову кімнату, винну кімнату, тренажерний зал та спа-центр.
Затишний простір для відпочинку / Фото Realtor
На просторій ділянці маєтку є сади, басейн та гостьовий дім. До послуг гостей гараж на три автомобілі та навіс з великою кількістю паркувальних місць.
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