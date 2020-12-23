Современный темп и цены на недвижимость заставляют эффективно распоряжаться каждым квадратным метром. Впрочем, это не повод для урезания пространства или жертвования комфортом. Как с этим справились в Вильнюсе – читайте в материале.

Виллу в Вильнюсе с идеальными пропорциями спроектировала итальянская архитектурная фирма ArchLAB, информирует Harmonies.

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Современная частная резиденция спроектирована в живописном месте и имеет панорамный вид на город. Общественный парк, который "обволакивает" дом, гарантирует свежесть и уют.

Современность и минимализм / Фото Harmonies

Парк вокруг освежает территорию / Фото Harmonies

Для наружных работ архитекторы предпочли натуральные и прочные материалам, благодаря чему каменные стены прекрасно контрастируют с панорманимы окнами.

Внутри очень просторно / Фото Harmonies

Форма дома минималистичная и рациональная, а его площадь составляет 180 квадратных метров. Функционально он разделен на два этажа. На первом этаже – основные гостинные и крытый внутренний дворик, а спальни – на втором уровне.

Функциональное разделение дома / Фото Harmonies

Удачное зонирование эффективно использует площадь / Harmonies

Современный и уютный дуплекс – отличное решение для тех, кто планирует жить в частном доме в пределах города.